Tonali sempre nei pensieri della Juventus | incontro giocatore-procuratore per valutare il ritorno in Italia

Sport.periodicodaily.com | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La figura di Sandro Tonali torna prepotentemente nei pensieri della Juventus, che già in estate aveva cercato invano di portarlo a Torino. Il centrocampista del Newcastle non smette di piacere ai bianconeri che lo hanno da tempo individuato come l’uomo giusto per ridare qualità alla mediana di mister Tudor. Ad alimentare questo desiderio il summit andato in scena nelle scorse ore tra il giocatore e il suo procuratore per valutare un ritorno in Italia a fine stagione. TONALI NEI PENSIERI DELLA JUVENTUS: COSA FILTRA Stando ad alcune indiscrezioni confermate, il calciatore, approfittando del rientro in Italia per rispondere agli impegni della Nazionale, si è incontrato a Milano con il suo procuratore, Beppe Riso, per discutere la possibilità di ritornare in Serie A, dopo aver lasciato il Milan due anni fa. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

