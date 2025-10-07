Tonali sempre nei pensieri della Juventus | incontro giocatore-procuratore per valutare il ritorno in Italia

La figura di Sandro Tonali torna prepotentemente nei pensieri della Juventus, che già in estate aveva cercato invano di portarlo a Torino. Il centrocampista del Newcastle non smette di piacere ai bianconeri che lo hanno da tempo individuato come l’uomo giusto per ridare qualità alla mediana di mister Tudor. Ad alimentare questo desiderio il summit andato in scena nelle scorse ore tra il giocatore e il suo procuratore per valutare un ritorno in Italia a fine stagione. TONALI NEI PENSIERI DELLA JUVENTUS: COSA FILTRA Stando ad alcune indiscrezioni confermate, il calciatore, approfittando del rientro in Italia per rispondere agli impegni della Nazionale, si è incontrato a Milano con il suo procuratore, Beppe Riso, per discutere la possibilità di ritornare in Serie A, dopo aver lasciato il Milan due anni fa. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Tonali sempre nei pensieri della Juventus: incontro giocatore-procuratore per valutare il ritorno in Italia

In questa notizia si parla di: tonali - pensieri

Lele Adani, partiamo dalla sua frase sul «pranzo al sacco» urlata per spiegare il gol vittoria di Tonali contro Israele: come le è venuto? «È una delle cose più spontanee che abbia mai detto. Se poi mi chiede come mi è venuto in mente non glielo so dire, ma fa - facebook.com Vai su Facebook

Juventus, Tonali, summit a Milano: incontro tra il centrocampista e l’agente Riso. Si parla di futuro? - Il centrocampista del Newcastle United è rientrato nel nostro Paese per rispondere alla convocazione della Nazionale italiana, impegnata nei prossimi giorni contro Estonia e Israele nelle Qualificazio ... Si legge su gonfialarete.com

Tonali incontra il suo agente a Milano prima di raggiungere Gattuso: la Juventus è sempre alla finestra, l'idea non è tramontata - Tonali incontra il suo agente a Milano e si scatenano nuovamente le voci di un ritorno in serie A: la Juventus lo vuole ma il Newcastle non farà sconti ... Lo riporta sport.virgilio.it