Tommaso Telaro capo Vendite e Marketing di Kawasaki Italia

Kawasaki Italia annuncia la nomina di Tommaso Telaro come nuovo direttore Sales & Marketing, segnando una tappa fondamentale nella strategia di espansione e consolidamento del marchio giapponese nel mercato italiano. Con una lunga esperienza nel settore motociclistico e una solida formazione tecnica, Telaro rappresenta un profilo ideale per guidare le attività commerciali e di marketing in una fase di forte trasformazione. Nel suo nuovo ruolo, Telaro avrà la responsabilità di guidare la rete commerciale, coordinare le strategie di marketing nazionale, e collaborare a stretto contatto con l’HQ europeo per valorizzare la presenza del brand Kawasaki sul territorio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it