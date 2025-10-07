Tom Ford | quando la seduzione incontra l’eleganza senza tempo
Il Pavillon Vendôme si è trasformato in un teatro di ombre e luci la sera del primo ottobre. Sono seduta in terza fila, circondata da un parterre che conta Janet Jackson, Pamela Anderson, Kate Moss e Rita Ora. L’aria è densa di aspettativa. Quando le luci si abbassano completamente e un singolo fascio cinematografico trafigge il buio della passerella, capisco che Haider Ackermann sta per raccontarci una storia d’amore tra forza e fragilità. La sua seconda collezione per Tom Ford è un manifesto di sensualità consapevole, lontana dall’urlato eccesso, vicina invece a quella seduzione sussurrata che ti avvolge come seta sulla pelle. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
