Tom Ford | quando la seduzione incontra l’eleganza senza tempo

Nonewsmagazine.com | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Pavillon Vendôme si è trasformato in un teatro di ombre e luci la sera del primo ottobre. Sono seduta in terza fila, circondata da un parterre che conta Janet Jackson, Pamela Anderson, Kate Moss e Rita Ora. L’aria è densa di aspettativa. Quando le luci si abbassano completamente e un singolo fascio cinematografico trafigge il buio della passerella, capisco che Haider Ackermann sta per raccontarci una storia d’amore tra forza e fragilità. La sua seconda collezione per Tom Ford è un manifesto di sensualità consapevole, lontana dall’urlato eccesso, vicina invece a quella seduzione sussurrata che ti avvolge come seta sulla pelle. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

tom ford quando la seduzione incontra l8217eleganza senza tempo

© Nonewsmagazine.com - Tom Ford: quando la seduzione incontra l’eleganza senza tempo

In questa notizia si parla di: ford - seduzione

Atmosfere da club e tailoring sensuale: la PE 2026 di Tom Ford ha un’aura notturna - La chiusura dello show porta il nome di Vittoria Ceretti, in un abito blu dalla schiena nuda che ha catturato la passerella. Si legge su iodonna.it

tom ford seduzione incontraDior si scopre postmoderno, l’eleganza sensuale di Tom Ford - Al suo debutto Jonathan Anderson punta sulla freschezza e la rifrazione dell’identità della maison, togliendo l’enfasi del passato ... Come scrive ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Tom Ford Seduzione Incontra