Nel backstage della sfilata PE 2026 di Tom Ford c’è frenesia. Si apre una nuova beauty era della Maison con la nomina di Lucy Bridge a Global Make up Artist del brand. È proprio lei, la nuova red queen dei dietro le quinte, ad aprirci le porte del vecchio caveau del Pavillon Vendôme di Parigi mentre dà le ultime dritte al suo team per preparare le modelle che sfileranno con la nuova collezione disegnata da Haider Ackermann. Tom Ford PE 2026: Lucy Bridge rivela il make up dello show. Davanti al mood board appeso all’ingresso ci sono più di 20 truccatori pronti a mettersi all’opera. Le immagini parlano chiaro: il trucco c’è e si deve vedere. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Tom Ford PE 2026: scoprite i segreti del backstage insieme a Lucy Bridge