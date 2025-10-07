Cosa succede quando un quarantenne fissato con un eroe della sua infanzia decide di diventare come il suo idolo? Scopriamolo in questa nuova serie anime che, almeno col primo episodio, promette azione, risate e anche. imbarazzo. Quando puntualmente monta l'ennesima polemica sui presunti danni che la televisione provocherebbe negli spettatori, soprattutto quelli più giovani, il cavallo da battaglia dei detrattori è il rischio di emulazione dei comportamenti violenti. In altre parole, vedere su uno schermo le imprese di un tizio mascherato, in maniera più o meno ridicola, che prende a cazzotti altri tizi mascherati in maniera più o meno ridicola, farebbe venir su i poveri pargoli con l'istinto di picchiare il prossimo, magari anche vestiti in maniera più o meno ridicola. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Tojima wants to be a Kamen Rider, la recensione: un calcio volante che sa di cringe!