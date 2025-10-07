Tojima wants to be a Kamen Rider la recensione | un calcio volante che sa di cringe!
Cosa succede quando un quarantenne fissato con un eroe della sua infanzia decide di diventare come il suo idolo? Scopriamolo in questa nuova serie anime che, almeno col primo episodio, promette azione, risate e anche. imbarazzo. Quando puntualmente monta l'ennesima polemica sui presunti danni che la televisione provocherebbe negli spettatori, soprattutto quelli più giovani, il cavallo da battaglia dei detrattori è il rischio di emulazione dei comportamenti violenti. In altre parole, vedere su uno schermo le imprese di un tizio mascherato, in maniera più o meno ridicola, che prende a cazzotti altri tizi mascherati in maniera più o meno ridicola, farebbe venir su i poveri pargoli con l'istinto di picchiare il prossimo, magari anche vestiti in maniera più o meno ridicola. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Hiroshi Fujioka torna a essere Kamen Rider nell'anime Tojima Wants to Be a Kamen Rider L'attore del Kamen Rider originale del 1971 comparirà nel 1º episodio della nuova serie animata.
Tojima wants to be a Kamen Rider - Tojima wants to be a Kamen Rider (Tôjima Tanzaburô wa Kamen Raidâ ni Naritai) è una Serie TV, trasmessa dal 2025 in Giappone. Da movieplayer.it
Tojima Wants to Be a Kamen Rider Episode 1 Review – A Relatable Middle-Aged Hero’s Journey - Episode 1 of Tojima Wants to Be a Kamen Rider delivers a heartfelt mix of comedy, action, and nostalgia as Tojima chases his dream of heroism. Si legge su nerdreactor.com