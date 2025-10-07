TIT TOC – L’autobiografia di Emanuela Tittocchia debutta al Campania Libri Festival con letture musica e una prefazione d’autore
Presentazione ufficiale a Napoli, nel contesto del Campania Libri Festival al Palazzo Reale, per “TIT TOC – L’AUTOBIOGRAFIA” di Emanuela Tittocchia, con prefazione del critico letterario Adriano Teresi. Un incontro affollato e partecipe, segnato da testimonianze, brani musicali e pagine lette dall’autrice. Un esordio tra pubblico numeroso e atmosfere coinvolgenti La presentazione ha richiamato amici, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: autobiografia - emanuela
Emanuela Tittocchia presenta “TIT TOC – L’autobiografia”: esordio in libreria e anteprima al Campania Libri Festival
Sabato 4 ottobre alle ore 17:00 “Campania libri festival 2025” Palazzo Reale di Napoli- Sala Conferenze/stand n.21 In esclusiva: TIT TOC, l’autobiografia di EMANUELA TITTOCCHIA? Felici di partecipare! #campaniaeventi #presentazionelibro #ante Vai su Facebook
Tit Toc – L’autobiografia, di Emanuela Tittocchia - Il debutto letterario di Emanuela Tittocchia, è un viaggio sincero tra spettacolo, anoressia e bullismo. Segnala lagazzettadellospettacolo.it