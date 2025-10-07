Ad Atene, in Grecia, scatteranno nel fine settimana i Mondiali senior 2025 di tiro a volo: in palio i titoli iridati nelle c inque specialità che saranno olimpiche a Los Angeles 2028, ovvero le prove individuali di skeet e trap e quella a coppie miste del trap, che sostituirà lo skeet misto, in programma invece a Parigi 2024. Le pedane di tiro saranno ben più affollate rispetto ai Giochi, con la possibilità di portare tre atleti in ciascuna specialità nelle prove individuali: saranno al via in 141 nel trap maschile, in 121 nello skeet maschile, in 63 nello skeet femminile, in 80 nel trap femminile, mentre sono 56 le coppie iscritte nel trap misto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tiro a volo, il regolamento dei Mondiali 2025: cosa è cambiato rispetto alle Olimpiadi di Parigi 2024