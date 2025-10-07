Tiro a segno Bondeno ancora sul podio | due medaglie per Anna Bertasi nel Trofeo Coni

Importanti soddisfazioni per l’ Asd Tiro a Segno di Bondeno e per l’intera Emilia-Romagna grazie all’ottima prestazione di Anna Bertasi, giovane talento del tiro a segno di Bondeno che ha rappresentato la regione al prestigioso Trofeo Coni 2025, andato in scena a Lignano Sabbiadoro. Nella disciplina della carabina a 10 metri, Anna ha conquistato due medaglie di bronzo: una nella gara individuale, dove ha dimostrato grande concentrazione e precisione, e un’altra nella gara a squadre con Alba Parmeggiani del Tsn di Bologna, contribuendo al terzo posto del team Emilia-Romagna. Il Trofeo Coni, giunto quest’anno alla sua decima edizione, è una manifestazione multisportiva dedicata agli atleti Under 14 provenienti da tutta Italia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

