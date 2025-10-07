Tiro a segno Bondeno ancora sul podio | due medaglie per Anna Bertasi nel Trofeo Coni
Importanti soddisfazioni per l’ Asd Tiro a Segno di Bondeno e per l’intera Emilia-Romagna grazie all’ottima prestazione di Anna Bertasi, giovane talento del tiro a segno di Bondeno che ha rappresentato la regione al prestigioso Trofeo Coni 2025, andato in scena a Lignano Sabbiadoro. Nella disciplina della carabina a 10 metri, Anna ha conquistato due medaglie di bronzo: una nella gara individuale, dove ha dimostrato grande concentrazione e precisione, e un’altra nella gara a squadre con Alba Parmeggiani del Tsn di Bologna, contribuendo al terzo posto del team Emilia-Romagna. Il Trofeo Coni, giunto quest’anno alla sua decima edizione, è una manifestazione multisportiva dedicata agli atleti Under 14 provenienti da tutta Italia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: tiro - segno
Torna la Festa dell’Unità a Ravenna: l'evento si trasferisce nell'area verde del Tiro a Segno
Tiro a segno: i convocati per gli Europei a fuoco 2025. Ci sono Mazzetti e Spinella
Si sposta la Festa dell’Unità. Dal 29 agosto al Tiro a Segno
#Freeman manda a segno l’arresto e tiro 74-74 #SasVar #NoiSiamoVarese - X Vai su X
Campionati Nazionali Universitari di Tiro a Segno 2025 Il 18 e 19 ottobre tornano i CNU di Tiro a Segno presso il TSN via delle Grazie, Candela (FG). In sinergia, FederCUSI e Unione Italiana Tiro a Segno, con la collaborazione organizzativa del CUS F Vai su Facebook
Tiro a segno. Bondeno ancora sul podio: due medaglie per Anna Bertasi nel Trofeo Coni - Importanti soddisfazioni per l’Asd Tiro a Segno di Bondeno e per l’intera Emilia- Riporta msn.com
Tiro a segno – Trionfo per la mantovana Viola Lui agli Italiani - ROMA Un weekend da incorniciare per Viola Lui, portacolori dell’Asd di Bondeno, che ha brillato ai Campionati Italiani di tiro a segno svolti al poligono ... Come scrive vocedimantova.it