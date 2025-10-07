Prima un mezzo pesante che perde uno pneumatico a Rovereto, poi un incidente a Masi Torello. È stata una giornata complicata quella di ieri lungo la Superstrada e che ha visto impegnate a lungo le pattuglie della polizia stradale e dei carabinieri. Ma procediamo con ordine. Il primo allarme scatta ieri mattina all’altezza di Rovereto, dove uno pneumatico di un camion che sta percorrendo il raccordo in direzione Ferrara scoppia improvvisamente. Il mezzo è così obbligato a fermarsi lungo la carreggiata. L’accaduto non è però senza conseguenze, dal momento che ben cinque macchine urtano – in vario modo – contro i pezzi dell’autocarro coinvolto, riportando a loro volta danni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tir perde una gomma, cinque auto danneggiate