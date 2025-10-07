Tir imbocca via Manzoni e danneggia sette auto in sosta | conducente individuato e sanzionato

Fortunatamente non si sono registrati danni fisici a persone nell’incidente avvenuto questa mattina a Foggia, in via Manzoni.Protagonista, un autotrasportatore alla guida di un tir, che intorno alle 9.30 ha deciso di imboccare la via – notoriamente piuttosto angusta e impercorribile per gli. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

