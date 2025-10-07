Tifosi furiosi con LeBron James la Second Decision che ha fermato gli Stati Uniti è un bluff

L'attesissimo annuncio LeBron James non era altro che una nuova partnership commerciale. E i tifosi non la prendono bene. 🔗 Leggi su Fanpage.it

