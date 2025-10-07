Pianta elegante, tropicale nell’animo e generosa nei colori: la Tibouchina urvilleana è originaria del Brasile, porta con sé tutto il fascino delle sue terre d’origine, con foglie vellutate e grandi fiori dal viola intenso che sembrano accendersi alla luce del sole. Ama il calore, la luce e un po’ di cura costante: in cambio riempie lo spazio di colore per mesi. Vediamo come prendercene cura. Cos’è la Tibouchina urvilleana, le caratteristiche. Per imparare a conoscere questa pianta, dobbiamo considerare le sue origini, che sono brasiliane, come detto poc’anzi, e osservare il suo portamento. I fiori viola sono intensi e sembrano cambiare sfumatura con la luce. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Tibouchina urvilleana, come coltivarla e quando fiorisce