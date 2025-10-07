Dopo un primo weekend affollatissimo, “Ti Sposo” rilancia con nuovi appuntamenti, spettacoli e occasioni concrete per chi sta organizzando il matrimonio. A Pompei, nella cornice del Centro Commerciale La Cartiera, la quindicesima edizione ideata da ARES Eventi promette emozioni e sorprese, mantenendo ingresso e parcheggio gratuiti per un evento pensato davvero per tutti. Date e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Ti Sposo a Pompei: show, sfilate e un concorso da 25mila euro