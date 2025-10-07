Thuram punta al miracolo | i piani dell' Inter per farlo tornare in campo contro la Roma

L'attaccante si era infortunato nella gara di Champions contro lo Slavia Praga: lesione di basso grado alla coscia sinistra. Giocare di nuovo 18 giorni dopo avrebbe del prodigioso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Thuram punta al miracolo: i piani dell'Inter per farlo tornare in campo contro la Roma

