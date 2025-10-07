Thuram punta al miracolo | i piani dell' Inter per farlo tornare in campo contro la Roma
L'attaccante si era infortunato nella gara di Champions contro lo Slavia Praga: lesione di basso grado alla coscia sinistra. Giocare di nuovo 18 giorni dopo avrebbe del prodigioso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: thuram - punta
Tardelli punta su Vlahovic: “La nuova Juve passa da lui. Thuram la risposta interista”
Inter-Sassuolo, Chivu punta tutto su Thuram per la ripartenza: il pronostico
Inter, Thuram punta il rientro: Chivu cerchia la data
TS - #Inter, buoni segnali dall'attacco: #Bonny non fa rimpiangere #Thuram, #Lautaro punta il mirino su #Mazzola - X Vai su X
«Chivu punta tutto su Bonny, vista l’assenza di Thuram, accanto a Lautaro. » Sabato 4 ottobre 2025, alle 18:00, l’Inter scende in campo al Meazza contro la Cremonese, in una delle prime partite della sesta giornata di Serie A. La gara sarà visibile soltanto su Vai su Facebook
Clamoroso Olafsson in Francia-Islanda, doppio miracolo su Thuram e Koné: la fotosequenza - Il portiere del Midtjylland si rende protagonista di due interventi in successione contro la nazionale di Deschamps: fermati sul più bello l'attaccante dell'Inter e il centrocampista della Roma ... Segnala corrieredellosport.it