Thuram Inter il rientro può arrivare senza fretta | lo scorso anno il suo infortunio avrebbe gettato nel panico

Inter News 24 tutti. Ora è cambiato il mondo. In passato, quando uno dei due attaccanti titolari dell’ Inter, Lautaro Martínez o Marcus Thuram, accusava un fastidio fisico, la squadra sembrava entrare in difficoltà, con poca certezza sulle alternative in panchina. Tuttavia, sotto la guida di Cristian Chivu, il club ha trovato maggiore serenità grazie ai giovani Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny, che si sono rivelati due opzioni valide in attacco. La Gazzetta dello Sport sottolinea come, in questo momento, l’Inter non viva più nel panico quando un titolare è assente, come dimostra l’attuale gestione della crisi d’astinenza dopo l’infortunio di Thuram. 🔗 Leggi su Internews24.com

