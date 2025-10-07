Thuram Inter il rientro può arrivare senza fretta | lo scorso anno il suo infortunio avrebbe gettato nel panico
Inter News 24 tutti. Ora è cambiato il mondo. In passato, quando uno dei due attaccanti titolari dell’ Inter, Lautaro Martínez o Marcus Thuram, accusava un fastidio fisico, la squadra sembrava entrare in difficoltà, con poca certezza sulle alternative in panchina. Tuttavia, sotto la guida di Cristian Chivu, il club ha trovato maggiore serenità grazie ai giovani Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny, che si sono rivelati due opzioni valide in attacco. La Gazzetta dello Sport sottolinea come, in questo momento, l’Inter non viva più nel panico quando un titolare è assente, come dimostra l’attuale gestione della crisi d’astinenza dopo l’infortunio di Thuram. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: thuram - inter
Inter, Ausilio scopre le carte: svelato il futuro di Thuram, Calhanoglu e non solo
Inter-Torino, Thuram segna e sbotta: "Visto?", chi c'era in tribuna
Thuram non tradisce l’Inter: “Ha rifiutato la Juventus”
THURAM OUT CHI MERITA IL SUO POSTO IN INTER-CREMONESE? Vai su Facebook
.@Inter, Chivu: “Thuram? L’infortunio non è gravissimo, serve solo attendere un po’ di tempo. Giocherà Bonny? Vedremo domani, al 90% ho già deciso su chi affiancherà Lautaro. Titolari? Il “solito” non esiste, faccio quello che mi sento.” https://tinyurl.com/bd - X Vai su X
Inter, tegola Thuram: fissata la data del rientro - Sarà da valutare, poi, il suo rientro con la Roma o con l'Union SG appena dopo lo stop del campionato. Riporta fantacalcio.it
CorSera – Inter, Thuram out altre tre gare? Ecco quando potrebbe rientrare - L'Inter dovrà fare a meno dell'attaccante anche per le prossime sfide. msn.com scrive