Thom Yorke dei Radiohead? È antipatico e un ometto piuttosto timido | Roger Waters torna all’attacco del frontman dei Radiohead

Ilfattoquotidiano.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Un antipatico e un tipo piuttosto timido”. Roger Waters dei Pink Floyd è tornato ad attaccare Thom Yorke dei Radiohead. Ma non è la prima volta. Infatti lo scorso dicembre il musicista aveva attaccato il leader dei Radiohead perché ha rimproverato un sostenitore della Palestina, durante un suo concerto in Australia. La band è finita già nell’occhio del ciclone con l ‘appello del BDS, il movimento a guida palestinese per il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni contro Israele, che ha diramato un comunicato indirizzandolo prima a uno dei componenti della band, Jonny Greenwood “che ha ripetutamente superato il nostro picchetto suonando (al live di Greenwood e Tassa al Barby di Tel Aviv, ndr) a poca distanza da un genocidio trasmesso in diretta assieme a un artista (l’israeliano Dudu Tassa, ndr) che intrattiene le forze armate israeliane. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

thom yorke dei radiohead 200 antipatico e un ometto piuttosto timido roger waters torna all8217attacco del frontman dei radiohead

© Ilfattoquotidiano.it - “Thom Yorke dei Radiohead? È antipatico e un ometto piuttosto timido”: Roger Waters torna all’attacco del frontman dei Radiohead

In questa notizia si parla di: thom - yorke

Roger waters attacca thom yorke: un confronto sorprendente

DAJANA RONCIONE E THOM YORKE SI SPOSANO/ Matrimonio a Bagheria per leader Radiohead - Dajana Roncione sposerà Thom Yorke in Sicilia il prossimo 19 settembre: i due fanno coppia fissa dal 2016, e si sposeranno fra meno di un mese Dajana Roncione e Thom Yorke si sposano dopo quattro anni ... Segnala ilsussidiario.net

Roger Waters attacca Thom Yorke: "Un tipo timido e sgradevole" - Roger Waters ha lanciato un nuovo attacco a Thom Yorke, definendolo “un tipo timido e sgradevole”. Riporta ondarock.it

Cerca Video su questo argomento: Thom Yorke Radiohead 200