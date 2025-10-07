Thom Yorke dei Radiohead? È antipatico e un ometto piuttosto timido | Roger Waters torna all’attacco del frontman dei Radiohead

“Un antipatico e un tipo piuttosto timido”. Roger Waters dei Pink Floyd è tornato ad attaccare Thom Yorke dei Radiohead. Ma non è la prima volta. Infatti lo scorso dicembre il musicista aveva attaccato il leader dei Radiohead perché ha rimproverato un sostenitore della Palestina, durante un suo concerto in Australia. La band è finita già nell’occhio del ciclone con l ‘appello del BDS, il movimento a guida palestinese per il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni contro Israele, che ha diramato un comunicato indirizzandolo prima a uno dei componenti della band, Jonny Greenwood “che ha ripetutamente superato il nostro picchetto suonando (al live di Greenwood e Tassa al Barby di Tel Aviv, ndr) a poca distanza da un genocidio trasmesso in diretta assieme a un artista (l’israeliano Dudu Tassa, ndr) che intrattiene le forze armate israeliane. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Thom Yorke dei Radiohead? È antipatico e un ometto piuttosto timido”: Roger Waters torna all’attacco del frontman dei Radiohead

