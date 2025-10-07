This is Me, il fortunato format condotto da Silvia Toffanin, torna su Canale 5 mercoledì 15 ottobre, facendo spostare Io Canto Family che trasloca al giovedì. Nuova formula e tanti vip ospiti. Reduce dal successo ormai ventennale di Verissimo, Toffanin condurrà tre nuove puntate nell’autunno 2025 dello show prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi: una garanzia di successo. Passiamo ora ai dettagli della prima registrazione di This is Me, anticipati da SuperGuidaTv. Come già noto, questa edizione non celebrerà il talenti usciti da Amici ma in generale i talenti italiani. Persone note del mondo dello spettacolo, quindi musica, televisione e cinema, e dello sport. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - THIS IS ME: NUOVA FORMULA E PARATA DI VIP. TUTTI I DETTAGLI SULLO SHOW DI CANALE 5