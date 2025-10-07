Mercoledì 15 ottobre, in prima serata su Canale 5, prende il via “This is Me”, il nuovo programma condotto da Silvia Toffanin. In tre serate evento, il format celebra i talenti nati dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, ripercorrendo le loro storie, i traguardi raggiunti e i sogni ancora da inseguire.? Un format che intreccia emozione e spettacolo Tra le novità più attese della stagione televisiva 2025-2026, This is Me nasce come un crossover tra due pilastri del piccolo schermo: Amici e Verissimo. Ideato da Maria De Filippi, lo show fonde il racconto intimo con la forza del live show, dando vita a un’esperienza televisiva intensa e autentica. 🔗 Leggi su Soapvibes.it

© Soapvibes.it - This Is Me con Silvia Toffanin torna da Mercoledì 15 Ottobre su Canale 5