This Is Me con Silvia Toffanin torna da Mercoledì 15 Ottobre su Canale 5
Mercoledì 15 ottobre, in prima serata su Canale 5, prende il via “This is Me”, il nuovo programma condotto da Silvia Toffanin. In tre serate evento, il format celebra i talenti nati dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, ripercorrendo le loro storie, i traguardi raggiunti e i sogni ancora da inseguire.? Un format che intreccia emozione e spettacolo Tra le novità più attese della stagione televisiva 2025-2026, This is Me nasce come un crossover tra due pilastri del piccolo schermo: Amici e Verissimo. Ideato da Maria De Filippi, lo show fonde il racconto intimo con la forza del live show, dando vita a un’esperienza televisiva intensa e autentica. 🔗 Leggi su Soapvibes.it
In questa notizia si parla di: this - silvia
Silvia Chiassai Martini: “Gravi critiche per il reparto di Psichiatria nel nostro Ospedale, il timore che vivono famiglie e operatori è il rischio della chiusura»
Palermo Ladies Open, eliminata anche Dalila Spiteri: Silvia Ambrosio unica tennista azzurra rimasta in tabellone
Silvia Gallerano: “A teatro recito nuda, ma le mie foto sono sui canali porno senza consenso”
Silvia Toffanin torna in tv con ‘This is Me’: tutti i dettagli - Grande annuncio in casa Mediaset: Silvia Toffanin è pronta a tornare con 'This is Me', il programma in prima serata. Scrive donnaglamour.it
“This Is Me”, con Silvia Toffanin, dal 15 ottobre su Canale 5 - Continuano le grandi emozioni dell'autunno di Canale 5 con il ritorno di uno degli appuntamenti più attesi. Riporta sorrisi.com