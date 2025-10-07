This Is Me con Silvia Toffanin torna da Mercoledì 15 Ottobre su Canale 5

Soapvibes.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 15 ottobre, in prima serata su Canale 5, prende il via “This is Me”, il nuovo programma condotto da Silvia Toffanin. In tre serate evento, il format celebra i talenti nati dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, ripercorrendo le loro storie, i traguardi raggiunti e i sogni ancora da inseguire.? Un format che intreccia emozione e spettacolo Tra le novità più attese della stagione televisiva 2025-2026, This is Me nasce come un crossover tra due pilastri del piccolo schermo: Amici e Verissimo. Ideato da Maria De Filippi, lo show fonde il racconto intimo con la forza del live show, dando vita a un’esperienza televisiva intensa e autentica. 🔗 Leggi su Soapvibes.it

this is me con silvia toffanin torna da mercoled236 15 ottobre su canale 5

© Soapvibes.it - This Is Me con Silvia Toffanin torna da Mercoledì 15 Ottobre su Canale 5

In questa notizia si parla di: this - silvia

Silvia Chiassai Martini: “Gravi critiche per il reparto di Psichiatria nel nostro Ospedale, il timore che vivono famiglie e operatori è il rischio della chiusura»

Palermo Ladies Open, eliminata anche Dalila Spiteri: Silvia Ambrosio unica tennista azzurra rimasta in tabellone

Silvia Gallerano: “A teatro recito nuda, ma le mie foto sono sui canali porno senza consenso”

this is silvia toffaninSilvia Toffanin torna in tv con ‘This is Me’: tutti i dettagli - Grande annuncio in casa Mediaset: Silvia Toffanin è pronta a tornare con 'This is Me', il programma in prima serata. Scrive donnaglamour.it

“This Is Me”, con Silvia Toffanin, dal 15 ottobre su Canale 5 - Continuano le grandi emozioni dell'autunno di Canale 5 con il ritorno di uno degli appuntamenti più attesi. Riporta sorrisi.com

Cerca Video su questo argomento: This Is Silvia Toffanin