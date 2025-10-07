This is me 2025 ospiti e news | una cantante famosa e un ex calciatore | Spoiler
Seconda registrazione per This is me 2025. Ecco gli ospiti di Silvia Toffanin, tutte le anticipazioni e gli spoiler su cosa vedremo andare in onda in prima serata su Canale 5. Non sappiamo ancora come saranno messe in onda le puntate. Quello che vi riportiamo è quanto accaduto nella registrazione odierna e non è detto che la puntata segua quest’ordine. Potrebbe anche essere che durante il montaggio mettano insieme ospiti della prima registrazione di This is me e ospiti della seconda e taglino ad arte. This is me 2025 ospiti e news: il primo trio con 2 sportivi. Chi sono gli ospiti della nuova registrazione di This is me 2025? Ad entrare nello studio di Silvia Toffanin per ripercorrere i momenti salienti della loro carriera sono stati: Eleonora Abbagnato . 🔗 Leggi su Superguidatv.it
In questa notizia si parla di: this - ospiti
Emis Killa annuncia i primi ospiti del concerto EM16, da Gemitaiz a Jake La Furia
Premio Lunezia 2025, Michielin, Pavone e Luk3 ospiti della prima serata ad Aulla
I Fantastici 4: Gli Inizi, un trailer mostra l’anteprima italiana con tanti ospiti
Con una bella colazione ogni settimana inizia meglio! Grazie ai nostri ospiti per le loro fotografie This is a… Breakfast Club - facebook.com Vai su Facebook
This is me 2025: i primi protagonisti - Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti della nuova stagione del programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Come scrive superguidatv.it