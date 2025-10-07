Thiago Motta torna in Serie A? Ipotesi a sorpresa per il tecnico | può aspettare quella panchina! Tutti gli aggiornamenti sull’ex Juve

Thiago Motta, l’ex tecnico della Juventus aspetta una panchina italiana: per questo frena sul Monaco, la Fiorentina è una possibilità concreta. Il suo nome è uno dei più caldi sul mercato degli allenatori, ma lui non ha fretta.  Thiago Motta, dopo l’esonero dalla  Juventus  dello scorso marzo, sta aspettando l’occasione giusta per tornare in panchina. E, come riportato da  Tuttosport, la sua priorità assoluta sarebbe una sola: la  Serie A. Un’attesa che spiega il suo scarso entusiasmo per l’offerta del  Monaco  e che lo vede spettatore interessato della crisi di un’altra big del nostro campionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

