Thiago Motta torna in Serie A? Ipotesi a sorpresa per il tecnico | può aspettare quella panchina! Tutti gli aggiornamenti sull’ex Juve
Thiago Motta, l'ex tecnico della Juventus aspetta una panchina italiana: per questo frena sul Monaco, la Fiorentina è una possibilità concreta. Il suo nome è uno dei più caldi sul mercato degli allenatori, ma lui non ha fretta. Thiago Motta, dopo l'esonero dalla Juventus dello scorso marzo, sta aspettando l'occasione giusta per tornare in panchina. E, come riportato da Tuttosport, la sua priorità assoluta sarebbe una sola: la Serie A. Un'attesa che spiega il suo scarso entusiasmo per l'offerta del Monaco e che lo vede spettatore interessato della crisi di un'altra big del nostro campionato.
La panchina già traballa: così arriva Thiago Motta
Sandro Veronesi e lo sprofondo della Juventus: «Thiago Motta è stato un sicario calcistico»
Kiwior Juve, dopo Thiago Motta è finito anche nel mirino di Tudor: c’è questo dettaglio da capire prima di iniziare la trattativa
Esonero dopo la sosta, Thiago Motta torna ad allenare in Italia - Possibile ribaltone in panchina sempre più vicino per una squadra che valuta seriamente di andare a cambiare allenatore e puntare forte sul ritorno di Thiago Motta in Italia
Thiago Motta torna in Serie A: svelato dove allenerà - Fermo dall'ultima complicata esperienza sulla panchina della Juventus, Thiago Motta avrebbe trovato sistemazione per questa stagione.