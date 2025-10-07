Thiago Motta Monaco contatto tra il club del Principato e l’ex allenatore della Juventus! Tutti gli aggiornamenti e i possibili scenari

Thiago Motta Monaco, il suo nome per il post-Hutter in Francia: l’ex bianconero però frena e aspetta l’Italia. E la Juve “tifa” per lui. Un valzer di panchine che potrebbe portare un tesoretto inaspettato nelle casse della  Juventus. La crisi del  Monaco, con l’allenatore  Adi Hutter  a rischio esonero dopo il pareggio contro il  Nizza, apre a scenari che interessano molto da vicino il club bianconero. Secondo  Tuttosport, tra i candidati per la successione c’è infatti anche l’ex tecnico juventino  Thiago Motta. Thiago Motta Juve: un addio che costa caro. Dopo l’esonero della passata stagione,  Thiago Motta  è ancora legato alla  Juventus  da un ricco contratto, con scadenza a giugno 2027 e uno stipendio da 4 milioni di euro netti a stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La panchina già traballa: così arriva Thiago Motta

Sandro Veronesi e lo sprofondo della Juventus: «Thiago Motta è stato un sicario calcistico»

Kiwior Juve, dopo Thiago Motta è finito anche nel mirino di Tudor: c’è questo dettaglio da capire prima di iniziare la trattativa

thiago motta monaco contattoRomano: “Il Monaco ha contattato Thiago Motta, chiamata diretta tra le parti ma…” - Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha rivelato che Thiago Motta, ex allenatore della Juventus, è stato contatto dal Monaco. Lo riporta tuttojuve.com

thiago motta monaco contattoMotta, il Monaco contatta l’ex Juve. La posizione di Thiago e perché Comolli "tifa" per l'addio - In pole per rimpiazzarlo c'è Terzic ma nelle ultime ore è emerso l'interessamente per il tecnico italo- Si legge su tuttosport.com

