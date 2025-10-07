Thiago Motta la sua nuova destinazione farebbe felice lui e la Juve Ecco perché
Thiago Motta, il tesoretto della Juventus: risparmio da 15 milioni in caso di nuovo incarico Il nome di Thiago Motta torna al centro dell’attenzione in casa Juventus, ma non per ragioni tecniche legate al campo. Stavolta, il suo destino professionale potrebbe avere un impatto diretto ed estremamente vantaggioso sul bilancio del club bianconero. Non si . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: thiago - motta
La panchina già traballa: così arriva Thiago Motta
Sandro Veronesi e lo sprofondo della Juventus: «Thiago Motta è stato un sicario calcistico»
Kiwior Juve, dopo Thiago Motta è finito anche nel mirino di Tudor: c’è questo dettaglio da capire prima di iniziare la trattativa
#Monaco, contattato Thiago Motta: la risposta dell'allenatore ancora sotto contratto con la #Juventus #calciomercato #ThiagoMotta #Juve https://calciomercato.com/liste/monaco-contattato-thiago-motta-la-risposta-dell-allenatore-ex-juventus/blt35107de922998 - X Vai su X
Juve, che fine ha fatto Thiago Motta? Le immagini inedite in mezzo alla natura - facebook.com Vai su Facebook
Thiago Motta, che fine ha fatto dopo l'esonero dalla Juventus: le passeggiate con la moglie. «Giorni meravigliosi» - L'allenatore è fermo da marzo, dalla fine del breve matrimonio con i bianconeri. msn.com scrive
Thiago Motta contattato da un club: ma lui non è convinto - L’ex allenatore della Juventus vorrebbe aspettare il progetto giusto Panchina rovente nel Principato. Da calcionews24.com