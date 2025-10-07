Thiago Motta Juve il tecnico è pronto a tornare in panchina? Quanto risparmierebbe il club bianconero in questo caso | l’analisi sui conti

Juventusnews24.com | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Thiago Motta Juve, il suo contratto pesa sulle casse bianconere: se firmasse per un altro club, la Juve avrebbe più margine di manovra sul mercato. Un tesoretto nascosto, un guadagno potenziale che non arriva dal campo, ma dalle panchine altrui. La  Juventus  osserva con grande interesse il valzer degli allenatori in  Europa, perché il futuro di un suo ex tesserato,  Thiago Motta, ha un valore economico importantissimo per le casse del club. Come analizzato da  Tuttosport, una sua nuova sistemazione libererebbe una cifra considerevole, da poter reinvestire sul mercato. Thiago Motta Juve: l’analisi dei costi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

thiago motta juve il tecnico 232 pronto a tornare in panchina quanto risparmierebbe il club bianconero in questo caso l8217analisi sui conti

© Juventusnews24.com - Thiago Motta Juve, il tecnico è pronto a tornare in panchina? Quanto risparmierebbe il club bianconero in questo caso: l’analisi sui conti

In questa notizia si parla di: thiago - motta

La panchina già traballa: così arriva Thiago Motta

Sandro Veronesi e lo sprofondo della Juventus: «Thiago Motta è stato un sicario calcistico»

Kiwior Juve, dopo Thiago Motta è finito anche nel mirino di Tudor: c’è questo dettaglio da capire prima di iniziare la trattativa

thiago motta juve tecnicoThiago Motta Monaco, contatto tra il club del Principato l’ex allenatore della Juventus! Tutti gli aggiornamenti e i possibili scenari - E la Juve “tifa” per lui Un valzer di panchine che potrebbe portare un tesoretto inaspett ... Come scrive juventusnews24.com

thiago motta juve tecnicoMotta, il Monaco contatta l’ex Juve. La posizione di Thiago e perché Comolli "tifa" per l'addio - In pole per rimpiazzarlo c'è Terzic ma nelle ultime ore è emerso l'interessamente per il tecnico italo- Scrive tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Thiago Motta Juve Tecnico