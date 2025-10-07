Thiago Motta futuro in Francia? Il tecnico piace ad una squadra ma lui ha già una preferenza in Italia!

Inter News 24 Thiago Motta, futuro in Francia? Tuttosport annuncia l’interesse del Monaco per il tecnico ex Juve ed Inter, ma lui vuole l’Italia. Il pareggio contro il Nizza al Louis-II potrebbe segnare una svolta importante in casa Monaco. Secondo Tuttosport, Adi Hutter è sempre più lontano dal Principato, dopo un inizio di stagione molto complicato. Attualmente al quinto posto in campionato, il Monaco non è soddisfatto del rendimento del tecnico, soprattutto per il solo punto ottenuto nelle ultime due gare. A pesare sull’operato di Hutter è una crescente insoddisfazione da parte della dirigenza, che sta valutando seriamente il suo esonero. 🔗 Leggi su Internews24.com

