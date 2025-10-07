Thiago Motta futuro in Francia? Il tecnico piace ad una squadra ma lui ha già una preferenza in Italia!
Inter News 24 Thiago Motta, futuro in Francia? Tuttosport annuncia l’interesse del Monaco per il tecnico ex Juve ed Inter, ma lui vuole l’Italia. Il pareggio contro il Nizza al Louis-II potrebbe segnare una svolta importante in casa Monaco. Secondo Tuttosport, Adi Hutter è sempre più lontano dal Principato, dopo un inizio di stagione molto complicato. Attualmente al quinto posto in campionato, il Monaco non è soddisfatto del rendimento del tecnico, soprattutto per il solo punto ottenuto nelle ultime due gare. A pesare sull’operato di Hutter è una crescente insoddisfazione da parte della dirigenza, che sta valutando seriamente il suo esonero. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: thiago - motta
La panchina già traballa: così arriva Thiago Motta
Sandro Veronesi e lo sprofondo della Juventus: «Thiago Motta è stato un sicario calcistico»
Kiwior Juve, dopo Thiago Motta è finito anche nel mirino di Tudor: c’è questo dettaglio da capire prima di iniziare la trattativa
#ThiagoMotta torna in panchina? Quanto risparmierebbe la #Juve - facebook.com Vai su Facebook
Edin Terzic tra i primissimi nomi per la panchina del Monaco. Contattato anche Thiago Motta. Le ultime notizie di mercato @FabrizioRomano su youtube. - X Vai su X
Monaco su Thiago Motta: la risposta all’interesse del club - Hutter, ma l’ex allenatore della Juventus non sembra intenzionato ad accettare. Come scrive europacalcio.it
Esonero improvviso dopo il pareggio: hanno già chiamato Motta - Il futuro di Thiago Motta potrà essere di nuovo in panchina: un club l'ha già chiamato in vista dell'esonero, come stanno le cose ... Scrive calciomercato24.com