Netflix ha svelato il trailer ufficiale della quarta stagione di The Witcher, la serie fantasy ispirata ai romanzi di Andrzej Sapkowski. I nuovi episodi, i primi che vedranno Liam Hemsworth al posto di Henry Cavill nel ruolo iconico di Geralt di Rivia, sono sempre più vicini, a tal proposito questa sera possiamo dare un nuovo sguardo al Continente, ed iniziare ad assaporare la tensione che si scatena con Ciri al centro dell’intero arco narrativo di questa quarta stagione. Guardate qui il trailer di The Witcher 4 Il continente è cambiato e Ciri è al centro di tutto questo. La quarta stagione di The Witcher è in arrivo il 30 ottobre. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - The Witcher | La ricerca di Ciri impazza nel trailer della Stagione 4