The Witcher | La ricerca di Ciri impazza nel trailer della Stagione 4
Netflix ha svelato il trailer ufficiale della quarta stagione di The Witcher, la serie fantasy ispirata ai romanzi di Andrzej Sapkowski. I nuovi episodi, i primi che vedranno Liam Hemsworth al posto di Henry Cavill nel ruolo iconico di Geralt di Rivia, sono sempre più vicini, a tal proposito questa sera possiamo dare un nuovo sguardo al Continente, ed iniziare ad assaporare la tensione che si scatena con Ciri al centro dell’intero arco narrativo di questa quarta stagione. Guardate qui il trailer di The Witcher 4 Il continente è cambiato e Ciri è al centro di tutto questo. La quarta stagione di The Witcher è in arrivo il 30 ottobre. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
In questa notizia si parla di: witcher - ricerca
The Witcher 4: Geralt diventa una persona nuova nel trailer ufficiale italiano della quarta stagione - Il 30 ottobre The Witcher torna su Netflix con la quarta stagione in cui Liam Hemsworth prende il posto di Henry Cavill: il trailer ufficiale gioca con questo importante cambiamento, ma è solo un abil ... Riporta comingsoon.it
The Witcher 4: nel trailer Geralt, interpretato da Liam Hemsworth, trova alleati e una pericolosa missione - Arriverà il 30 ottobre su Netflix la nuova stagione della serie, la prima dopo l'addio di Henry Cavill alla parte del protagonista. movieplayer.it scrive