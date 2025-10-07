The Witcher 4 | nel trailer Geralt interpretato da Liam Hemsworth trova alleati e una pericolosa missione

Movieplayer.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriverà il 30 ottobre su Netflix la nuova stagione della serie, la prima dopo l'addio di Henry Cavill alla parte del protagonista. Il 30 ottobre debutterà su Netflix la stagione 4 della serie The Witcher e il trailer regala molte immagini della versione di Geralt portata sul piccolo schermo da Liam Hemsworth. Henry Cavill ha infatti detto addio al ruolo dopo tre capitoli della storia, passando il testimone alla star australiana. Cosa mostra il trailer di The Witcher 4 Nel video condiviso online, Geralt (Liam Hemsworth), che ha recentemente parlato del paragone con Henry Cavill, viene mostrato mentre stringe delle alleanze con cui compiere una missione molto pericolosa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

the witcher 4 nel trailer geralt interpretato da liam hemsworth trova alleati e una pericolosa missione

© Movieplayer.it - The Witcher 4: nel trailer Geralt, interpretato da Liam Hemsworth, trova alleati e una pericolosa missione

In questa notizia si parla di: witcher - trailer

Trailer della stagione 4 di the witcher con liam hemsworth nei panni di geralt

The Witcher teaser trailer ufficiale: scopri le prime immagini

Liam Hemsworth geralt di rivia nel trailer della quarta stagione di the witcher

the witcher 4 trailerThe Witcher 4: Geralt diventa una persona nuova nel trailer ufficiale italiano della quarta stagione - Il 30 ottobre The Witcher torna su Netflix con la quarta stagione in cui Liam Hemsworth prende il posto di Henry Cavill: il trailer ufficiale gioca con questo importante cambiamento, ma è solo un abil ... Come scrive comingsoon.it

the witcher 4 trailerThe Witcher 4: nel trailer Geralt, interpretato da Liam Hemsworth, trova alleati e una pericolosa missione - Arriverà il 30 ottobre su Netflix la nuova stagione della serie, la prima dopo l'addio di Henry Cavill alla parte del protagonista. Si legge su movieplayer.it

Cerca Video su questo argomento: The Witcher 4 Trailer