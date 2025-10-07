The Witcher 4 | nel trailer Geralt interpretato da Liam Hemsworth trova alleati e una pericolosa missione

Arriverà il 30 ottobre su Netflix la nuova stagione della serie, la prima dopo l'addio di Henry Cavill alla parte del protagonista. Il 30 ottobre debutterà su Netflix la stagione 4 della serie The Witcher e il trailer regala molte immagini della versione di Geralt portata sul piccolo schermo da Liam Hemsworth. Henry Cavill ha infatti detto addio al ruolo dopo tre capitoli della storia, passando il testimone alla star australiana. Cosa mostra il trailer di The Witcher 4 Nel video condiviso online, Geralt (Liam Hemsworth), che ha recentemente parlato del paragone con Henry Cavill, viene mostrato mentre stringe delle alleanze con cui compiere una missione molto pericolosa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

