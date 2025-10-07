The Witcher 4 | Geralt diventa una persona nuova nel trailer ufficiale italiano della quarta stagione

Comingsoon.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 30 ottobre The Witcher torna su Netflix con la quarta stagione in cui Liam Hemsworth prende il posto di Henry Cavill: il trailer ufficiale gioca con questo importante cambiamento, ma è solo un abile montaggio o c'è qualcosa di più?. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

the witcher 4 geralt diventa una persona nuova nel trailer ufficiale italiano della quarta stagione

© Comingsoon.it - The Witcher 4: Geralt diventa una persona nuova nel trailer ufficiale italiano della quarta stagione

In questa notizia si parla di: witcher - geralt

Trailer della stagione 4 di the witcher con liam hemsworth nei panni di geralt

Liam Hemsworth geralt di rivia nel trailer della quarta stagione di the witcher

Liam Hemsworth è Geralt di Rivia nel primo teaser ufficiale di The Witcher Stagione 4

the witcher 4 geraltThe Witcher 4: Geralt diventa una persona nuova nel trailer ufficiale italiano della quarta stagione - Il 30 ottobre The Witcher torna su Netflix con la quarta stagione in cui Liam Hemsworth prende il posto di Henry Cavill: il trailer ufficiale gioca con questo importante cambiamento, ma è solo un abil ... Secondo comingsoon.it

The Witcher: Stagione 4 si mostra in un trailer ufficiale, con Liam Hemsworth in azione e non solo - NOTIZIA di Giorgio Melani — 07/10/2025 Netflix ha pubblicato un nuovo trailer ufficiale per The Witcher: Stagione 4, che mostra varie scene tratte dalla nuova parte della serie TV con Liam Hemsworth ... Segnala multiplayer.it

Cerca Video su questo argomento: The Witcher 4 Geralt