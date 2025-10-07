Ci siamo: The Traitors Italia è pronto al debutto con la prima versione italiana su Prime Video. Il nuovo format intrecciato su alleanze e tradimenti arriva anche in Italia: scopriamo la data di uscita, il cast ufficiale e il format. The Traitors Italia, quando esce in Italia: la data di uscita su Prime Video. «Fidarsi di qualcuno è normale, fidarsi di tutti è letale». Cresce l’attesa per la prima edizione di The Traitors Italia, il nuovo game show trasmesso su Prime Video dal 30 ottobre 2025. A condurre il nuovo format tra alleanze e tradimenti condotto è Alessia Marcuzzi. In cosa consiste questo format che ha riscosso tantissimo successo all’estero? Un castello, un gruppo di concorrenti e un solo obiettivo: arrivare alla fine senza essere traditi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - The Traitors Italia arriva su Prime Video: quando inizia, conduttore e cast ufficiale