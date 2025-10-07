News tv. – C’è un’antica dimora immersa tra i boschi del Trentino, un gruppo di volti noti pronti a tutto, e un gioco dove la fiducia può diventare la più pericolosa delle armi. È qui che prende vita The Traitors Italia, il nuovo reality che promette di trasformare la competizione in una battaglia psicologica senza esclusione di colpi. Ispirato al format olandese De Verraders, il programma, già diventato un successo internazionale, mescola suspense, strategia e manipolazione in un esperimento sociale ad alta tensione. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “The Traitors Italia”, arriva il reality più misterioso dell’anno su Prime Video: cast stellare, come funziona