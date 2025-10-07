Dwayne Johnson ha preso con filosofia la notizia che The Smashing Machine è il suo film dal debutto meno redditizio. Su Instagram l'attore ha scritto che il boxoffice è imprevedibile e che Benny Safdie, offrendogli il ruolo di Mark Kerr, gli ha cambiato la vita. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - The Smashing Machine è il film con Dwayne Johnson che ha incassato di meno nel primo weekend, ma l'attore non si rattrista