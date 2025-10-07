The Smashing Machine è il film con Dwayne Johnson che ha incassato di meno nel primo weekend ma l' attore non si rattrista

Comingsoon.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dwayne Johnson ha preso con filosofia la notizia che The Smashing Machine è il suo film dal debutto meno redditizio. Su Instagram l'attore ha scritto che il boxoffice è imprevedibile e che Benny Safdie, offrendogli il ruolo di Mark Kerr, gli ha cambiato la vita. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

the smashing machine 232 il film con dwayne johnson che ha incassato di meno nel primo weekend ma l attore non si rattrista

© Comingsoon.it - The Smashing Machine è il film con Dwayne Johnson che ha incassato di meno nel primo weekend, ma l'attore non si rattrista

In questa notizia si parla di: smashing - machine

Dwayne Johnson elogiato da Mark Kerr e il team di Smashing Machine per la sua dedizione nel ruolo

Frankenstein, The Smashing Machine e Il Mostro a Venezia 2025: 5 i film italiani in concorso

Da The Smashing Machine a Bugonia: i film da vedere a Venezia 2025

The Smashing Machine &#232; il film con Dwayne Johnson che ha incassato di meno nel primo weekend, ma l'attore non si rattrista - Dwayne Johnson ha preso con filosofia la notizia che The Smashing Machine è il suo film dal debutto meno redditizio. Da comingsoon.it

the smashing machine 232The Smashing Machine, debutto deludente per Dwayne Johnson: “Il box office non si può controllare” - The Smashing Machine &#232; il peggior debutto della carriera di Dwayne Johnson. Si legge su cinematographe.it

Cerca Video su questo argomento: The Smashing Machine 232