The Smashing Machine è il film con Dwayne Johnson che ha incassato di meno nel primo weekend ma l' attore non si rattrista
Dwayne Johnson ha preso con filosofia la notizia che The Smashing Machine è il suo film dal debutto meno redditizio. Su Instagram l'attore ha scritto che il boxoffice è imprevedibile e che Benny Safdie, offrendogli il ruolo di Mark Kerr, gli ha cambiato la vita. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
In questa notizia si parla di: smashing - machine
Dwayne Johnson elogiato da Mark Kerr e il team di Smashing Machine per la sua dedizione nel ruolo
Frankenstein, The Smashing Machine e Il Mostro a Venezia 2025: 5 i film italiani in concorso
Da The Smashing Machine a Bugonia: i film da vedere a Venezia 2025
L'attore reciterà in Lizard Music, un nuovo progetto da un romanzo di Daniel Pinkwater che il regista di The Smashing Machine dedica ai suoi figli.... - facebook.com Vai su Facebook
The Smashing Machine è il film con Dwayne Johnson che ha incassato di meno nel primo weekend, ma l'attore non si rattrista - Dwayne Johnson ha preso con filosofia la notizia che The Smashing Machine è il suo film dal debutto meno redditizio. Da comingsoon.it
The Smashing Machine, debutto deludente per Dwayne Johnson: “Il box office non si può controllare” - The Smashing Machine è il peggior debutto della carriera di Dwayne Johnson. Si legge su cinematographe.it