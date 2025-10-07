The Second decision di LeBron James? Era la pubblicità di un cognac Cbs
LeBron James ha lanciato ieri un teaser sui social riguardante la sua “Second Decision”. Un chiaro riferimento al celebre speciale televisivo del 2010 in cui annunciò il suo addio a Cleveland per trasferirsi a Miami. Quel breve video ha immediatamente acceso le speculazioni: avrebbe annunciato il ritiro al termine della stagione? O si trattava solo di un’operazione pubblicitaria? La risposta è arrivata oggi come riporta Cbs Era la campagna pubblicitaria di un cognac. La “Second Decision” di LeBron era semplicemente parte di una campagna pubblicitaria. Una sponsorship con il marchio di cognac più venduto al mondo, il francese Hennessy. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
