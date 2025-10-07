Ci sono storie vere e storie vere. O meglio, ci sono narratori e narratori, anche di storie vere. Se la frase based on a true story, in italiano o in altre lingue, è diventata onnipresente nella maggioranza dei film che vediamo, magari facendo storcere il naso a più di qualcuno (chi scrive ammette di essere tra quelli), ci sono poi cineasti che dalla verità sanno come distillare il cinema e non semplicemente la cronaca. Paul Greengrass è tra questi. Come sopravvivere al più folle degli incendi. Matthew McConaughey è il protagonista di The Lost Bus – ©Apple TV+ The Lost Bus è il suo ultimo film (da noi in streaming su Apple TV+, a cinque anni di distanza da Notizie dal mondo, atipico western prodotto e distribuito da Netflix) e ovviamente racconta una storia vera: quella di un autista di bus scolastici che si ritrova nel mezzo del più mortale incendio che abbia mai colpito la California, con un carico di bambini, la loro insegnante e sua madre e suo figlio dispersi. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - The Lost Bus: Paul Greengrass ritrova il senso della verità