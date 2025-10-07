The german doctor | la storia del dottor Mengele
THE GERMAN DOCTOR Raimovie ore 19.35 Con Alex Brendemuhl, Diego Peretti e Florencia Bado. Regia di Lucia Puenzo. Produzione Argentina 2013. Durata: 1 ora 30 minuti LA TRAMA In Argentina negli anni 50 una coppia di genitori ha problemi colla figlia adolescente che non si sta sviluppando normalmente. I genitori casualmente conoscono un medico tedesco immigrato che si offre di curare la piccola. Non sanno in che mani si sono messi.L'uomo infatti è il dottor Mengele, il famigerato medico di Auschwitz che ne approfitta per compiere sulla ragazza i suoi famigerati esperimenti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
"The German Doctor", storia dell'angelo della morte Josef Mengele - E' un thriller di finzione che nasce da un lato oscuro della storia "The German doctor", il film di Lucìa Puenzo che mostra l'incontro tra il criminale nazista Josef Mengele ... Secondo informazione.it
'The German Doctor' e l'identità nascosta - L'identità, i suoi abissi e le sue mille sfaccettature nella trama del nuovo film della regista argentina Lucia Puenzo 'The German Doctor', in uscita nelle sale l'8 maggio. Da ansa.it