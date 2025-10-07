The german doctor | la storia del dottor Mengele

Liberoquotidiano.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

THE  GERMAN  DOCTOR  Raimovie  ore  19.35 Con Alex Brendemuhl, Diego Peretti e  Florencia Bado. Regia di  Lucia Puenzo.  Produzione Argentina  2013. Durata:  1 ora  30  minuti LA TRAMA  In Argentina  negli anni 50   una  coppia  di genitori  ha problemi  colla figlia  adolescente   che non  si  sta sviluppando  normalmente. I genitori  casualmente  conoscono  un  medico tedesco immigrato  che  si  offre  di  curare la piccola. Non  sanno in   che mani   si  sono messi.L'uomo  infatti è  il  dottor Mengele, il famigerato medico di Auschwitz   che  ne approfitta per   compiere  sulla ragazza i suoi  famigerati esperimenti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

the german doctor la storia del dottor mengele

© Liberoquotidiano.it - "The german doctor": la storia del dottor Mengele

In questa notizia si parla di: german - doctor

"The German Doctor", storia dell'angelo della morte Josef Mengele - E' un thriller di finzione che nasce da un lato oscuro della storia "The German doctor", il film di Lucìa Puenzo che mostra l'incontro tra il criminale nazista Josef Mengele ... Secondo informazione.it

'The German Doctor' e l'identità nascosta - L'identità, i suoi abissi e le sue mille sfaccettature nella trama del nuovo film della regista argentina Lucia Puenzo 'The German Doctor', in uscita nelle sale l'8 maggio. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: The German Doctor Storia