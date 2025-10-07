The german doctor | la storia del dottor Mengele

THE GERMAN DOCTOR Raimovie ore 19.35 Con Alex Brendemuhl, Diego Peretti e Florencia Bado. Regia di Lucia Puenzo. Produzione Argentina 2013. Durata: 1 ora 30 minuti LA TRAMA In Argentina negli anni 50 una coppia di genitori ha problemi colla figlia adolescente che non si sta sviluppando normalmente. I genitori casualmente conoscono un medico tedesco immigrato che si offre di curare la piccola. Non sanno in che mani si sono messi.L'uomo infatti è il dottor Mengele, il famigerato medico di Auschwitz che ne approfitta per compiere sulla ragazza i suoi famigerati esperimenti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

