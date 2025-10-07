The Choice – La scelta é il capitolo conclusivo della sara The Dragon Hearts Legacy di Nora Roberts. Il Romanzo come anche i precedenti, é stato pubblicato in Italia da Fanucci Editore e tradotto dall’originale da Francesca Clemente. Trama. Breen Siobhan Kelly è cresciuta nel mondo degli umani e un tempo non era consapevole della sua vera natura. Ora si trova a Talamh, e affronta un percorso di guarigione in seguito a una terribile battaglia. Per il momento, sono riusciti a fermare suo nonno, il dio Odran, e a impedirgli di prendere il controllo sull’intera terra e su Breen stessa. Con il nemico indebolito e il portale sigillato, questo è un momento di riposo e preparazione. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - THE CHOICE – LA SCELTA di Nora Roberts: Recensione