The Brave and the Bold | Andy Muschietti è ancora legato al progetto

Sono passati quasi tre anni da quando i DC Studios hanno annunciato il programma " Capitolo 1: Dei e Mostri ". Progetti come The Authority, Waller e Booster Gold sono tutti in fase di stallo e non sappiamo ancora chi interpreterà Batman in The Brave and the Bold. Il Cavaliere Oscuro ha fatto una breve apparizione in Creature Commandos, ma il lavoro sul suo team con Robin non sta procedendo così rapidamente come molti fan vorrebbero. Il co-CEO della DC Studios James Gunn ha ammesso di avere difficoltà a capire come portare sul grande schermo il personaggio, cosa che probabilmente non è stata aiutata dai piani (certamente molto ritardati) di Matt Reeves per The Batman – Parte II.