The Brave and the Bold Andy Muschietti confermato alla regia | Ma la produzione è in grande ritardo
Quando vedremo il Batman canonico DC in azione? Chi sarà a interpretarlo? Ma soprattutto, chi lo dirigerà? Andy Muschietti ha fatto chiarezza dialogando con un fan a un concerto. Mentre si avvicina il momento di vedere il suo nuovo show, l'atteso IT: Welcome To Derry, il regista Andy Muschietti ha rassicurato i fan sul suo coinvolgimento nel film DC su Batman, The Brave and the Bold. Dopo l'iniziale annuncio di James Gunn al momento del lancio del nuovo DCU, le notizie su The Brave and the Bold si sono progressivamente diradate. Gunn ha svelato di essere subissato di richieste di attori che vogliono interpretare il film, ma il progetto al momento è sostanzialmente in stallo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
