The Best Chef Awards 2025 | Rasmus Munk vince ancora trionfo per Ana Roš e Himanshu Saini

Gli East End Studios di Milano si sono trasformati in un tempio della gastronomia mondiale per celebrare The Best Chef Awards 2025, l’evento che per due giorni ha riunito oltre novecento professionisti del settore. La città meneghina, con la sua capacità unica di fondere tradizione e innovazione, dal risotto allo zafferano alle esperienze di alta cucina d’avanguardia, si è rivelata la cornice ideale per un appuntamento che ha ridefinito i confini della creatività culinaria contemporanea. La scelta di Milano non è casuale: situata nel cuore della Lombardia, una delle regioni agricole più ricche d’Italia, la città offre agli chef accesso a materie prime eccezionali, mentre la sua scena gastronomica spazia dalle istituzioni storiche come Peck e Marchesi 1824 fino ai ristoranti stellati che hanno fatto della sperimentazione la loro cifra distintiva. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
