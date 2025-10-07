Testosterone alimentazione e sessualità | il ruolo della dieta nell’equilibrio ormonale maschile

LECCE - Il testosterone è un ormone androgeno prodotto dai testicoli e, in minima parte dalle ovaie. E’ (giustamente) usualmente associato alla virilità maschile, nonché alla massa muscolare, ma ha un ruolo cruciale nella salute dell’uomo e della donna: regola l’umore, la densità ossea, la forza. 🔗 Leggi su Lecceprima.it