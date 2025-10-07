Teste di cuoio irrompono in una palazzina a Foggia | arrestato il latitante Leonardo Gesualdo

Foggiatoday.it | 7 ott 2025

All’alba di oggi, martedì 7 ottobre 2025, i carabinieri del GIS hanno fatto irruzione all’interno di un edificio della periferia di Foggia, sorprendendovi all’interno il pregiudicato latitante Leonardo Gesualdo, 39enne esponente di spicco della “Società foggiana”, ricercato dal 2020 e già. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

