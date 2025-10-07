Con la débâcle in Calabria di Pasquale Tridico – mr. Reddito di cittadinanza – si chiudono le due settimane terribili del campo progressista. Giornate “gloriose” che avrebbero dovuto rappresentare la rincorsa per la grande spallata contro il governo Meloni: rischiano invece di essere l’inizio della fine per i sogni di gloria di Schlein & co. Ripercorriamo brevemente le tappe. Si parte con l’appello di Sergio Mattarella alla “flottiglia” («Consegnate gli aiuti per Gaza a Cipro») e il «no, grazie» degli imbarcati giallo-rossi che ha rivelato il clamoroso divorzio fra il Pd targato Schlein e il Quirinale: una diserzione degli ormai ex “corazzieri” che avrà conseguenze pesanti a sinistra, come sussurrano i ben informati, al momento opportuno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Testardamente fallimentari: sognavano la “manita”, collezionano scoppole