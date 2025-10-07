È in arrivo il momento più festosamente macabro dell’anno: Halloween! In questi giorni siamo libere di giocare con le cose che di solito ci spaventano. E possiamo diventare ciò che vogliamo: ad Halloween è consentito tutto, perché l’unica regola che vale è quella della fantasia che sovverte il confini tra aldilà e vita terrena. Ma questa festa è solo una trovata di marketing che mira a vendere costumi horror, trucchi sanguinari, dolcetti e zucche luminose? Non proprio. Dalla notte dei tempi. Halloween ha radici antichissime, risalenti al V secolo a.C: corrisponde infatti a Samhain, il capodanno celtico. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Test: Quale personaggio fa per te ad Halloween?