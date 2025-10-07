Tesmec a The Utility Expo 2025 | innovazione e tecnologie per le infrastrutture del futuro

Grassobbio. Il Gruppo Tesmec, leader nel mercato delle tecnologie dedicate alle infrastrutture (reti aeree, interrate e ferroviarie) per il trasporto di energia elettrica, dati e materiali, nonché di tecnologie per la coltivazione di cave e miniere di superficie, parteciperà a The Utility Expo 2025, la principale manifestazione statunitense dedicata al settore delle costruzioni per i servizi pubblici, in programma dal 7 al 9 ottobre presso il Kentucky Exposition Center di Louisville negli Stati Uniti. La partecipazione rappresenta un’occasione strategica per rafforzare il posizionamento di Tesmec sul mercato nordamericano, in coerenza con il footprint internazionale del Gruppo e con la sua strategia di crescita mirata nei comparti a più alto potenziale quali telecomunicazioni, smart grid energie rinnovabili, infrastrutture sotterranee, e diagnostica infrastrutturale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

