Tesla Model 3 e Y | più autonomia e dotazioni prezzi invariati

Tesla rilancia su Model 3 e Model Y con aggiornamenti mirati a estendere l’autonomia e a rafforzare sicurezza e comfort, senza ritocchi al listino. Una mossa che conferma una strategia precisa: evolvere il prodotto con costanza, ascoltando la strada e i clienti, e rendere disponibili le novità subito tramite il Design Studio online. Il contesto . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

