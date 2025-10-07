Tesla Model 3 e Y | più autonomia e dotazioni prezzi invariati
Tesla rilancia su Model 3 e Model Y con aggiornamenti mirati a estendere l’autonomia e a rafforzare sicurezza e comfort, senza ritocchi al listino. Una mossa che conferma una strategia precisa: evolvere il prodotto con costanza, ascoltando la strada e i clienti, e rendere disponibili le novità subito tramite il Design Studio online. Il contesto . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: tesla - model
È tornato il bonus Tesla da 4.000 euro su Model 3 e Model Y
Tesla Model Y a sei posti e Model 3+, arrivano in Cina
La nuova Tesla economica? Sarà semplicemente una Model Y semplificata
È stato un grande piacere vedere uno dei nostri ultimi mezzi allestiti dare il “benvenuto” ai tanti visitatori di questa ultima edizione di REAS - Salone internazionale dell’Emergenza 2025. Tesla Model Y noleggiata da @olmedorent e allestita per @areu.regionel - facebook.com Vai su Facebook
Tesla Model 3 RWD a 24.990 euro con incentivi auto 2025 e Tesla Bonus. Come funziona - X Vai su X
Grande attesa per l’annuncio Tesla: verso una Model Y economica o una nuova Roadster? - Tra teaser criptici e indiscrezioni, Tesla prepara un reveal che potrebbe cambiare il volto dell’offerta elettrica ... Riporta quotidiano.net
Tesla Model 3 e Model Y: in Italia arrivano nuove batterie e più autonomia, ma i prezzi restano invariati - L’upgrade riguarda soprattutto le batterie, con un sensibile aumento dell’autonomia certificata WLTP ... Come scrive automoto.it