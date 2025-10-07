Tesla for the people Perché Musk abbassa il prezzo della Model Y

Lo stesso modello, ma più economico. Tesla cerca di rimediare a un problema strutturale per centrare l’obiettivo iniziale. Il vulnus è che la macchina elettrica più venduta, la ModelY, non è più così venduta quando il fine ultimo era di renderla l’utilitaria del XXI secolo, con 20 milioni di auto messe su strada entro i prossimi dieci anni. Per essere meno ambiziosi, per l’azienda era importante che diventasse una vettura alla portata di tutti. Ma così non è, o almeno non ancora. Il motivo è semplice e lo ribadiva lo stesso Elon Musk a luglio: “Il desiderio di acquistare l’auto è molto alto, solo che le persone non hanno abbastanza soldi sul conto in banca per comprarla. 🔗 Leggi su Formiche.net

