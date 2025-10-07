Terzi FdI | Il ricordo del 7 ottobre intensifichi l’impegno per il piano di Trump

“La portata e l’efferatezza dei crimini compiuti dai terroristi palestinesi il 7 ottobre rendono questo giorno, come la Giornata della Memoria, il momento più terribile fin dalla Shoah del popolo ebraico – dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Giulio Terzi -. Il 7 ottobre si è consumato un macabro elenco di crimini e bestialità all’insegna del peggior razzismo antisemita dal dopoguerra ad oggi. Un pogrom di violenze contro bambini, donne, anziani e uomini perpetrate ed esibite con orgoglio. Mentre il nazismo nascondeva i propri crimini, i terroristi palestinesi riprendevano le loro atrocità. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Terzi (FdI): “Il ricordo del 7 ottobre intensifichi l’impegno per il piano di Trump”

