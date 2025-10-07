Terza Categoria Camerlona resta sola al comando Cade il Cral Mattei

Nel girone A di Terza resta al comando la sola Camerlona che batte 1-0 il Sant’Alberto – gol del sempiterno Roccetti – e stacca la Marradese, bloccata sullo 0-0 dal Wild Bagnara. I granata sono così raggiunti al secondo posto dal Real Mamante, vittorioso 2-1 col Cral Mattei, grazie anche al quarto gol di Beccacece in campionato. Nel girone B non smette di segnare Perparim Lamkja (in foto): per lui 5 gol in campionato, e contributo importante nel 3-0 del Vatra – capolista con Juvenilia, Compagnia dell’Albero e Villanova – all’Endas Monti. Terza Categoria Ravenna (4ª giornata). Girone A: Atlas-Sal. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Terza Categoria. Camerlona resta sola al comando. Cade il Cral Mattei

