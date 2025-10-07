Terrorismo internazionale arrestato nel Senese un ragazzo di 15 anni Reclutava adepti sul web

Siena, 7 ottobre 2025 – Un ragazzo di 15 anni, residente nella provincia di Siena, accusato di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale e porto di armi o oggetti atti a offendere, è stato arrestato e collocato in comunità, su disposizione del Gip del Tribunale per i Minorenni di Firenze. L'ordinanza di custodia cautelare, eseguita questa mattina, 7 ottobre, dalla Digos di Firenze e dai carabinieri di Montepulciano (Siena), arriva al termine di un' indagine partita nel dicembre 2024, quando il giovane, di origini tunisine, fu rintracciato dai militari dopo un allontanamento da casa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terrorismo internazionale, arrestato nel Senese un ragazzo di 15 anni. Reclutava adepti sul web

In questa notizia si parla di: terrorismo - internazionale

Global Sumud Flotilla, Fratoianni (Avs): Attacco? "Atto di pirateria e terrorismo internazionale" – Il video

L’attacco di questa notte alla Global Sumud Flotilla è un atto di pirateria e di terrorismo internazionale in acque internazionali. Meloni faccia la patriota, difenda le imbarcazioni italiane. - X Vai su X

Ancora un piccolo presidio spontaneo davanti al tribunale dell’Aquila in concomitanza con la ripresa del processo a carico di tre palestinesi – Anan Yaeesh, Ali Irar e Mansour Doghmosh – accusati di terrorismo internazionale. L’udienza di stamattina si è conc - facebook.com Vai su Facebook

Terrorismo internazionale, arrestato nel Senese un ragazzo di 15 anni. Reclutava adepti sul web - Gli investigatori hanno ricostruito un quadro inquietante: il quindicenne si era avvicinato a contenuti jihadisti attraverso internet, effettuando numerose ricerche su temi legati alla guerra santa, s ... Da lanazione.it

Terrorismo, si radicalizza sul web e cerca di reclutare adepti: arrestato a 15 anni nel Senese - È per questi reati che la Digos di Firenze e i carabinieri hanno dato esecuzione alla misura cautelare del col ... corrierefiorentino.corriere.it scrive