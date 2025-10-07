Terremoto | scossa di magnitudo 3,6 al largo del Gargano Nel pomeriggio

Noinotizie.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sisma è stato registrato alle 14,29. Epicentro in mare Adriatico, costa garganica, a dodici chilometri da Lesina. Magnitudo 3, 6. Il terremoto è stato avvertito in vari paesi del territorio. (immagine: tratta da ingv.it)         L'articolo Terremoto: scossa di magnitudo 3,6 al largo del Gargano Nel pomeriggio proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

