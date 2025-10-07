Terremoto forte scossa in Italia poco fa

– Un leggero tremore, un rumore sordo, gli oggetti che oscillano per pochi istanti. È durato appena una manciata di secondi, ma tanto è bastato per far sobbalzare chi si trovava in casa o al lavoro. Erano le 14:29 di martedì 7 ottobre, quando una scossa di terremoto ha attraversato la fascia adriatica meridionale, avvertita in diverse località del Sud Italia. . Secondo l’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma ha avuto magnitudo 3.6 ed epicentro nella Costa Garganica, in provincia di Foggia, con una profondità di 7,4 chilometri. 🔗 Leggi su Tvzap.it

