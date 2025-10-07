?Terremoto di magnitudo 3.6 in Puglia trema il Gargano | Non ci sono danni
Terremoto di magnitudo 3.6 sul Gargano: «Non ci sono danni». Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 14.29 sulla costa garganica, in provincia di. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
[STIMA #PROVVISORIA] #terremoto Magnitudo tra 3.5 e 4 ore 14:29 IT del 07-10-2025, prov/zona Foggia #INGV_44366222
Terremoto oggi in Puglia, martedì 7 ottobre 2025: scossa M 3.6 sulla Costa Garganica. I dati ufficiali Ingv - Nella giornata di oggi, martedì 7 ottobre 2025 2025, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto M 3. Come scrive centrometeoitaliano.it
Terremoto di magnitudo 3.6: la scossa fa tremare le case, scatta la paura tra i cittadini - Dopo il recente terremoto in Sicilia, tra Falcone e le Isole Eolie, anche la Puglia torna a tremare. Si legge su newsmondo.it