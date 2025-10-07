?Terremoto di magnitudo 3.6 in Puglia trema il Gargano | Non ci sono danni

Quotidianodipuglia.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Terremoto di magnitudo 3.6 sul Gargano: «Non ci sono danni». Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 14.29 sulla costa garganica, in provincia di. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

terremoto di magnitudo 36 in puglia trema il gargano non ci sono danni

© Quotidianodipuglia.it - ?Terremoto di magnitudo 3.6 in Puglia, trema il Gargano: «Non ci sono danni»

In questa notizia si parla di: terremoto - magnitudo

Due scosse di terremoto di magnitudo 3.2 registrate nella notte

Terremoto, scossa fortissima di magnitudo 6.2

Terremoto di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka. Allerta tsunami per Russia, Giappone, Guam, Hawaii, Alaska, Ecuador e l'intera costa ovest degli Usa

terremoto magnitudo 36 pugliaTerremoto oggi in Puglia, martedì 7 ottobre 2025: scossa M 3.6 sulla Costa Garganica. I dati ufficiali Ingv - Nella giornata di oggi, martedì 7 ottobre 2025 2025, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto M 3. Come scrive centrometeoitaliano.it

terremoto magnitudo 36 pugliaTerremoto di magnitudo 3.6: la scossa fa tremare le case, scatta la paura tra i cittadini - Dopo il recente terremoto in Sicilia, tra Falcone e le Isole Eolie, anche la Puglia torna a tremare. Si legge su newsmondo.it

Cerca Video su questo argomento: Terremoto Magnitudo 36 Puglia